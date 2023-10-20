RTX 4090 подорожала в Китае в два раза из-за американских санкций

Может быть, это не предел

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Сразу после введения экспортных санкций США в отношении Китая в магазинах Поднебесной начали расти цены на игровую видеокарту RTX 4090.

На площадках электронной коммерции Китая наблюдается настоящая ценовая «турбулентность». Цены разнятся от магазина к магазину, а некоторые исключили устройство из списка доступных к продаже из-за того, что эти видеокарты попросту закончились у продавцов.

Various

Various

«Важно отметить, что эти ограничения, определённые в документах U.S. ECCN 3A090, определяют, что пропускная способность памяти не должна превышать 600 ГБ/с, а вычислительная мощность объединённого процессора не должна превышать 4800 TOPS. Поскольку эти правила предполагают агрегацию мощности всех процессоров, RTX 4090 попадает в категорию ограниченных», — сказано в материале портала Videocardz.