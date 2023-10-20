Как и чем стоит чистить экран телефона?

Большинство современных людей взаимодействует со своим телефоном практически постоянно, куда бы они ни отправились. Из-за этого его экран очень быстро загрязняется. О том, как и чем стоит очищать экран телефона, рассказала Общественная Служба Новостей.

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Почти все функции гаджета сопровождаются выдачей команды через нажатие на дисплей, в результате чего на нем копятся кожное сало и пот, являющиеся идеальной средой размножения микроорганизмов. К тому же, со временем появляются грязь, царапины и разводы. По этим причинам экран необходимо дезинфицировать.Издание советует протирать телефон каждый день, а раз в неделю проводить полную чистку, во время которой внимание уделять не только экрану, но и составляющим корпуса.

Провести процедуру можно: особыми спреями и влажными салфетками, салфетками из микрофибры, безфорсовые салфетки (ими же отчищают линзы в очках), ватные палочки (также подойдут для разъемов). Для чистки дисплея точно не подойдут: жесткая ткань и губка для мытья посуды (оставят царапины), бумажные салфетки (оставят ворсинки), стеклоочистители, средство для мытья посуды, перекись водорода, уксус. Все это может разъесть защитное покрытие и привести в серьезным повреждениям.

Перед началом чистки также советуют заклеить разъемы скотчем, чтобы в них не проникла влага и не привела устройство в негодность. Также лучше всего в первую очередь протереть экран сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не поцарапать экран уже имеющимися загрязнениями.