Apple представила обновленный iPad

Многочисленные инсайдеры указывали на предстоящую презентацию сразу нескольких планшетов Apple, однако в указанный срок компания выпустила лишь новый стилус. Оказалось, что вместе с ним был представлен обновленный iPad 10, но только для китайского рынка, сообщает портал 9to5Mac.

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Обновленный iPad 10 для рынка Китая ничем не отличается от аналогичных планшетов из других регионов. Ключевая особенность новинки в том, что планшеты с поддержкой сотовой связи научились принимать eSIM. В представленной в 2022 году оригинальной версии, которая продавалась в Китае, нужно было использовать физическую nano-SIM. При этом данная функция будет доступна только абонентам China Unicom.

iPad 2022 года с поддержкой eSIM доступен для покупки еще с самого анонса в Северной Америке, Европе, Индии и на других рынках. Отмечается, что в Китае eSIM не очень популярны, так как многие пользователи по-прежнему используют физические SIM-карты.