Чем на самом деле оказалась проблема выгорания экрана в iPhone 15

Проблема оказалась программной

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Apple выпустила обновление для iOS 17.1, благодаря которому в iPhone 15 Pro удалось решить проблему выгорания экрана. Но в Apple также объяснили, что на самом деле выгорания не было.

По сообщениям вендора, проблема не аппаратная, то есть выгорания пикселей не было, а программная. Тот дефект, с которым столкнулись пользователи, называется «эффектом остаточного изображения», когда на дисплее сохраняются контуры интерфейса ОС и приложений. Именно последнее обновление решило эту проблему.