Обозначены сроки развертывания российского «Млечного пути»

Работы по созданию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), известной как «Млечный путь», развернут в 2026 году. Этот срок госкорпорации «Роскосмос».

Ключевыми свойствами новой системы, которая получит современные радиолокационные станции и космические аппараты с бортовыми оптическими комплексами, названы открытость, точность и глобальный охват.

«Система "Млечный путь" должна не только качественно изменить степень нашей осведомленности о техногенной космической обстановке, но и обеспечить мониторинг и прогнозирование "космической погоды", а также предупреждать землян об опасных небесных телах — астероидах и кометах», — уточнили в госкорпорации.

В августе 2022 года агентство со ссылкой на материалы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) сообщило, что создание АСПОС ОКП обойдется в два миллиарда долларов.