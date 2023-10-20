Японская компания получила $80 млн а создание лунного посадочного модуля

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выделило 12 млрд иен (около $80 млн) компании Ispace Айспейс на создание нового лунного посадочного модуля. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

В нем, в частности, указано, что компания выиграла грант на "разработку и демонстрацию функционала лунного посадочного модуля". Ispace к 2027 году должна создать космический корабль, способный осуществить посадку на поверхность Луны, который также сможет доставлять туда "груз массой не менее 100 кг". Новый посадочный модуль получит название Series-3, он будет разработан и собран в Японии.