Как быть, если аккаунт взломали: алгоритм действий

Пользователи Сети все чаще сталкиваются с кражей личных аккаунтов. Как обеспечить безопасность персональных данных в интернете? «ФедералПресс» публикует алгоритм необходимых действий.

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Подумайте, можно ли украсть деньги через взломанный профиль

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Преступники получили доступ к аккаунту в платежной системе? Срочно обратитесь в банк и заблокируйте карты и счета, до которых они могут добраться. Альтернативный вариант – заблокировать саму учетную запись, однако это не всегда выходит сделать оперативно.

Взломали профиль, к которому привязана карта? Это тоже опасно. Если уверены, что без дополнительного подтверждения от вас ничего купить / перевести нельзя, хорошо. В ином случае заблокируйте платежное средство.

Верните аккаунт под свой единоличный контроль

Попробуйте сменить пароль для входа в профиль. Если злоумышленники не сделали этого раньше вас, они лишатся доступа к странице. Также отвяжите от сервиса электронную почту, к которой он был привязан, или установите новый пароль для этой почты.

Не можете изменить пароль, или у вас не получается войти в профиль в принципе? Попытайтесь самостоятельно восстановить доступ к аккаунту. Для этого в большинстве сервисов предусмотрена специальная форма. При возникновении трудностей обратитесь в поддержку.

Аккаунт снова ваш, но этого недостаточно

Итак, вы изменили данные для входа в профиль (пароль и/или электронную почту). Отлично! Теперь выйдите из аккаунта (завершите активные сеансы) со всех устройств, кроме текущего. Обычно это можно сделать в разделе «Безопасность». Так вы наверняка «изгоните» злоумышленников, прервав их активные сеансы.

Если у вас «угнали» профиль в соцсети или мессенджере, сообщите о взломе всем, кому сможете. Сделайте общую рассылку и, при возможности, разместите на странице пост с рассказом о случившемся. Так вы убережете от мошенников близких и знакомых.

Время стереть следы преступления

Злоумышленники, конечно, ушли из вашего аккаунта, но следы их присутствия могли остаться. Проверьте, все ли в порядке. Смело удаляйте незнакомые расширения, игры, группы и так далее.

Проверьте устройства на наличие вирусов. Возможно, именно вредоносная программа стала причиной того, что ваш аккаунт взломали.

Лучше перестраховаться

Основные угрозы устранены, но расслабляться рано. Кто знает, что успели сделать злоумышленники, пока владели вашим аккаунтом? Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перестрахуйтесь.

Смените все пароли, совпадающие с паролем от взломанного аккаунта. И, пожалуйста, на этот раз используйте разные пароли для каждого сайта или приложения. Также вспомните, к каким важным сервисам был привязан взломанный аккаунт, отвяжите их от скомпрометированной учетной записи и выберете новые пароли.

Как обезопасить свой аккаунт?

Взлом и похищение аккаунта можно предотвратить, если внимательно отнестись к его безопасности. Помните:

Двухфакторная аутентификация – ваш лучший друг. Она в разы усилит защиту аккаунта от несанкционированного проникновения.

Создавайте сложные и уникальные для каждого(!) аккаунта. Не обязательно самим ломать голову над комбинациями знаков и исписывать блокнот. Для удобства можно использовать генераторы и менеджеры паролей.

Не передавайте данные для входа третьим лицам. Даже если у вас самый надежный на свете пароль, он никак не спасет от фишинга. Оградить от мошенников может лишь критическое мышление.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте сомнительные приложения. Существует вредоносное ПО, способное украсть учетные данные. Защитить от него может бдительность и хороший антивирус.