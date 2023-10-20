Метеорологи обнаружили опасные для климата изменения в стратосфере

Американские ученые из Университета штата Оклахома изучили влияние погодных бедствий на состав стратосферы — слоя атмосферы на высоте от 11 до 50 км над поверхностью Земли. Они пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара, что может негативно сказаться на климате. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).