Ветеринары открыли ген долголетия у популярной породы собак

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили связь между генетикой и здоровьем у одной из самых популярных пород собак — золотистых ретриверов. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

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Ветеринары изучили ДНК более 300 собак, сравнив образцы животных, доживших до 14 лет с пробами питомцев, которые ушли из жизни до 12 лет. Оказалось, что при наличии определенных вариаций в гене HER4 продолжительность жизни любимца повышалась в среднем на два года — с 11,6 до 13,5 лет.

"Почти два года — это существенная разница в жизни собаки. Два года для ретривера — это увеличение продолжительности жизни примерно на 15-20%, что эквивалентно 12-14 годам у людей", — отметила соавтор исследования Даника Баннаш.

Ветеринары также выяснили, что этот вариант гена, по-видимому, является наиболее важным для долголетия самок по сравнению с самцами. Было показано, что HER4 взаимодействует с такими гормонами, как эстроген, а также может играть роль в переработке токсинов из окружающей среды.

Кроме того, оказалось, что HER4 относится к семейству генов, которые отвечают за предрасположенность к развитию рака и быстрому росту раковых клеток.