В Калининграде во время строительства моста нашли Библию 1600 года

Калининградские археологи во время строительства автомобильного моста через реку Преголю нашли Библию 1600 года. Находку зафиксировали и передали на хранение, рассказал генеральный директор СК «Мостотрест» Евгений Надточий.

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«Раскопки еще продолжаются», отметил Надточий.

Отмечается, что в музей также передали несколько древних монет и другие артефакты.

В Калининграде вместо двухярусного моста строят автомобильный и железнодорожный. Планируется запустить их в эксплуатацию в 2024-2025 годах.