В Калининграде во время строительства моста нашли Библию 1600 года
Калининградские археологи во время строительства автомобильного моста через реку Преголю нашли Библию 1600 года. Находку зафиксировали и передали на хранение, рассказал генеральный директор СК «Мостотрест» Евгений Надточий.
«Раскопки еще продолжаются», отметил Надточий.
Отмечается, что в музей также передали несколько древних монет и другие артефакты.
В Калининграде вместо двухярусного моста строят автомобильный и железнодорожный. Планируется запустить их в эксплуатацию в 2024-2025 годах.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Калининградской области обрушились колонны и перекрытия строящейся школы: «Сыпется на начальной стадии».