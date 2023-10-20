Астрономы открыли самый древний и далекий радиовсплеск в космосе

"Мы думаем, что недостающая материя скрывается в пространстве между галактиками, но она может быть настолько горячей и рассеянной, что ее невозможно найти обычными методами. Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал. Даже в почти совершенно пустом космосе они могут "видеть" все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками", — объяснил один из авторов исследования, доцент Райан Шеннон.