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Илон Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки X Premium

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки на X (бывшая Twitter) Premium.

Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки X Premium
© globallookpress.com

«Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium», — сообщил он.

По словам бизнесмена, разница будет в количестве рекламы. Более дорогой вариант подписки, как и уровень подешевле, будет предоставлять все функции X Premium, но будет содержать меньше рекламы.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения об обсуждении возможной блокировки соцсети Х (бывшая Twitter) в Европе на фоне нового закона о цифровых услугах.