Маск анонсировал появление двух новых уровней подписки X Premium

«Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium», — сообщил он.

По словам бизнесмена, разница будет в количестве рекламы. Более дорогой вариант подписки, как и уровень подешевле, будет предоставлять все функции X Premium, но будет содержать меньше рекламы.