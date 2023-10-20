Мутация устойчивой к болезни Альцгеймера женщины легла в основу лекарства от деменции

Исследователи изучили случай женщины из семьи с чрезвычайно высоким наследственным риском раннего развития болезни Альцгеймера. Ее генотип должен был привести к развитию деменции к 40 годам, но этого не случилось. В мозге женщины, который изучили при вскрытии, обнаружились большое количество аномального белка бета-амилоида, который образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако у нее было относительно небольшое количество тау-клубков, также характерных для этого заболевания. Кроме того, дегенерация клеток мозга была меньше, чем можно было бы ожидать для человека ее возраста. Другими словами, у женщины было много токсичного белка бета-амилоида, но клетки ее мозга что-то защищало.