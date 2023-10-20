Google может построить в Индии завод по производству чипсетов Tensor

Компания Google через три года может открыть в Индии предприятие по производству чипов. Об этом сообщил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав.

"Я попросил Google построить через три года в Индии завод по выпуску чипсета Tensor G3. Мы рассчитываем, что компания расширит сотрудничество с Индией и создаст в стране полную цепочку поставок компонентов полупроводников", - цитирует министра газета The Pioneer.

Чипсет Tensor G3 включает в себя центральные процессоры ARM последнего поколения, обновленный графический процессор и тензорный процессор нового поколения для поддержки моделей искусственного интеллекта Google. Индия испытывает нехватку Tensor G3 из-за предварительных оптовых заказов на этот чипсет компаний в США и Китае.

19 октября Google объявила о намерении производить в Индии флагманскую линейку своих смартфонов флагманской модели Pixel 8. Ожидается, что производство устройств начнется в 2024 году в рамках объявленной индийским правительством программы "Делай в Индии".