В Windows 11 появится функция для глухих пользователей

Компания Microsoft добавит в свою операционную систему поддержку слуховых аппаратов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Поддержка соответствующего оборудования для глухих и слабослышащих людей появилась в Windows 11 Insider Preview Build 25977. В ближайшее время функцию протестируют разработчики, а затем ее добавят в публичную версию операционной системы.

Отмечается, что ОС будет поддерживать аппараты с технологией Bluetooth LE Audio. В компании объяснили, что люди со слуховыми аппаратами смогут напрямую подключать свои устройства к Windows, а также принимать звонки, слушать музыку и транслировать аудио.

Для передачи данных с компьютера на слуховой аппарат используется аудиокодек LC3, который способен транслировать аудио в хорошем качестве при сохранении заряда аккумулятора. Также этот кодек позволяет передавать сигнал на несколько устройств одновременно. В корпорации пообещали, что в будущем в Windows 11 появится возможность точно настраивать звук в слуховом аппарате.

Также инженеры Microsoft обновили настройки конфиденциальности. Так, пользователи будут получать уведомление, если определенные приложения попытаются получить доступ к Wi-Fi-сети или местоположению.