Из официального магазина приложений Apple для iOS удалили приложение «Тинькофф банка». Оно продержалось там чуть менее суток после размещения. На это обратило внимание агентство ТАСС.

При переходе по ссылке для скачивания приложения всплывает сообщение: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

В минувший четверг приложение «Тинькофф банка» стало вновь доступно для скачивания в App Store. Кредитная организация рекомендовала установить его на устройства в тот же день.

1 августа мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play. 21 июля власти США и Канады ввели рестрикции в отношении «Тинькофф банка».