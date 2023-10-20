Apple выпустит новый iPad Air с рекордно большим для серии дисплеем
Наконец-то компания решилась на это
По данным DigiTimes, Apple активно работает над новым iPad Air с диагональю экрана в 12.9 дюйма.
Это будет самый крупный экран в истории линейки iPad Air. Отмечается, что новый продукт будет отличаться от iPad Pro такого же размера.
Вместо Mini-LED экрана, который используется в Pro-версии, новый iPad Air будет оснащён LCD-технологией, аналогичной той, что применяется в текущей 10.9-дюймовой модели.
С учётом того, что в линейке iPad Pro уже представлены модели с диагональю экрана 11 и 12.9 дюйма, появления 12.9-дюймового iPad Air кажется логичным шагом.
По слухам, новинка может быть представлена в рамках шестого поколения устройств и, вероятно, будет выпущена в ближайшие месяцы с новым чипом M2.
Актуальная же модель стоит от $599, что позволяет предполагать цену в $799 ддя iPad Air 12.9” за базовую версию.