«Известия»: сотовые сети вдоль дорог смогут запитываться электричеством
В России сотовым операторам облегчат подключение вышек связи к электросетям вдоль автомобильных дорог. В Совете Федерации (СФ) собираются обратиться в Минэнерго с предложением разработать правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям.
«Совет по развитию цифровой экономики при СФ находится под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака. Рабочая группа Совета намерена поручить Минэнерго разработку документации, которая облегчит подключение объектов связи вдоль автомобильных дорог», — пишут «Известия», со ссылкой на документ.
Источник издания отмечает, что в регионах базовые станции вдоль автомагистралей годами не могут подключиться к электричеству из-за различных проволочек. У энергетиков зачастую отсутствуют стимулы к сотрудничеству. Предложения СФ связаны с установкой точных сроков ответа энергетиков на обращения операторов сотовой связи.
Ранее аналитик объяснил причину повышения цен на услуги мобильных операторов в России. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Денег на развитие у них не остается.