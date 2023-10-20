В России составят списки «доверенных» VPN для бизнеса

Таким образом планируют решить проблемы компаний, использующих VPN в работе

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Минцифры предложило решение проблемы с VPN-сервисами, используемых в работе российских компаний

Министерство цифрового развития (Минцифры) России разработало инструкцию для компаний, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок VPN. Она предназначена для обеспечения безопасной работы сотрудников в удалённом режиме и во время командировок, а также для поддержания связи с филиалами компаний.

В инструкции подчёркивается, что VPN-протоколы могут подвергаться ограничениям со стороны Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если использование VPN-сервиса необходимо для корпоративных задач. Для этого компании могут обратиться в соответствующие органы и предоставить список компаний, нуждающихся в использовании VPN, либо сообщить о проблеме самостоятельно через контактный номер телефона или адрес электронной почты. После проверки данных Роскомнадзор добавит IP-адреса компаний в «белый список».