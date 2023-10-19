Представлен новый атлас ближайших 380 тысяч галактик

Астрономы представили новый атлас Siena Galaxy Atlas, в который вошло 380 тысяч ближайших к Млечному Пути галактик, он выложен в открытый доступ. Исследование по нему опубликовано в The Astrophysical Journal.

Астрономы включили в новый атлас данные трех обзоров неба DESI Legacy Surveys, которые были проведены с 2014 по 2017 год. На их основе удалось покрыть почти половину неба — около 20 тысяч квадратных градусов с информацией о 383 620 ближайших к Млечному Пути крупных галактик. Атлас содержит их точные координаты, размер, форму и другие параметры.