эксперты сравнили Intel Core i5-14600K и i5-13600K

Новые процессоры Intel уже продаются в зарубежных интернет-магазинах, энтузиасты и обладатели старого железа, вероятно, уже задумались об обновлении своих платформ. Эксперты уже выдали сравнения с прошлыми поколениями чипов.

Intel Core i5-14600K против i5-13600K. Эксперты уже сравнили

Независимые практические тесты — штука крайне полезная, так как на презентациях новых продуктов у брендов, обычно всё хорошо. Вероятно, оно так и есть на практике, так как они свои тестирования проводят обычно в идеальных условиях в лабораториях. Но потом тот же процессор попадает в реальный сетап с самыми разными компонентами.

Операционная система может оказаться другой, набор прикладного софта иной, что всё вместе вносит свои коррективы в то, как новая железка будет работать и какую производительность покажет.