Ученые научились собирать солнечное тепло

Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) научилась собирать солнечное тепло в емкость с керамической пылью вместо использующейся до этого системы на основе расплавов солей. Об этом сообщает

Опытную установку по сбору концентрированной солнечной энергии от отражений около 400 зеркал собрали в Ньюкасле. На сегодняшний день она является самой мощной такой системой в Южном полушарии и единственной в Австралии. Пока она предназначена только для проведения экспериментов. Ученые рассчитывают в будущем поднять температуру накопления в этой системе до 1000°C.