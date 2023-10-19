Австралийские ученые научились собирать солнечное тепло в емкость с 800°C керамической пылью
Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) научилась собирать солнечное тепло в емкость с керамической пылью вместо использующейся до этого системы на основе расплавов солей. Об этом сообщает
pv magazine.
Отмечается, что замена расплавов солей свободно падающей керамической пылью из частиц субмиллиметрового размера позволила повысить температуру накопления с 600 до 800°C.
Опытную установку по сбору концентрированной солнечной энергии от отражений около 400 зеркал собрали в Ньюкасле. На сегодняшний день она является самой мощной такой системой в Южном полушарии и единственной в Австралии. Пока она предназначена только для проведения экспериментов. Ученые рассчитывают в будущем поднять температуру накопления в этой системе до 1000°C.
Предполагается, что в перспективе эта разработка позволит декарбонизировать тяжелую промышленность.