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Австралийские ученые научились собирать солнечное тепло в емкость с 800°C керамической пылью

Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) научилась собирать солнечное тепло в емкость с керамической пылью вместо использующейся до этого системы на основе расплавов солей. Об этом сообщает

Ученые научились собирать солнечное тепло
© globallookpress.com

pv magazine.

Отмечается, что замена расплавов солей свободно падающей керамической пылью из частиц субмиллиметрового размера позволила повысить температуру накопления с 600 до 800°C.

Опытную установку по сбору концентрированной солнечной энергии от отражений около 400 зеркал собрали в Ньюкасле. На сегодняшний день она является самой мощной такой системой в Южном полушарии и единственной в Австралии. Пока она предназначена только для проведения экспериментов. Ученые рассчитывают в будущем поднять температуру накопления в этой системе до 1000°C.

Предполагается, что в перспективе эта разработка позволит декарбонизировать тяжелую промышленность.

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