Китай собирается построить самый большой в мире подводный телескоп

В Китае планируют построить самый крупный в мире подводный телескоп. Об этом сообщает Nature Astronomy.

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Постройкой телескопа занимаются учёные из Шанхайского университета Цзяо Тун. Проект назвали Trident — он будет расположен в Южно-Китайском море на глубине 3,5 километра. Согласно проекту, китайский телескоп планируют использовать для охоты за «призрачными частицами». Как заявляют авторы проекта, китайский глубоководный нейтринный телескоп окажется примерно в 10 тысяч раз более чувствительным, чем антарктический IceCube, считающийся крупнейшим нейтринным телескопом на сегодняшний день.

Установка должна будет включать в себя 24 тысячи оптических датчиков, что превышает количество датчиков IceCube почти в пять раз.

«Поскольку наша система будет находиться недалеко от экватора, при вращении Земли она сможет улавливать нейтрино со всех сторон. Это позволит нам вести наблюдения без каких-либо слепых зон», — рассказал руководитель проекта Цзин Ипэн.

Он также добавил, что Trident может помочь учёным разгадать природу происхождения космических лучей — потоков заряженных частиц, которые бомбардируют атмосферу Земли из космоса. Природа этих лучей доподлинно неизвестна до сих пор. Кроме того, космические лучи несут в себе высокоэнергетические элементарные частицы нейтрино, которые обладают уникальными свойствами. Эти частицы известны своим взаимодействием с молекулами воды — именно из-за этого свойства для изучения космических лучей используются телескопы, которые расположены под водой.