Новый вид вымершего аллигатора обнаружили в Таиланде

Палеонтологи Таиланда изучили останки ранее неизвестного вида аллигатора, сообщает министерство природных ресурсов и окружающей среды этой страны. Такие особи жили на Земле во времена ледникового периода.

© Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)

Ледниковым периодом в истории нашей планеты называют всю совокупность ледниковых эпох, которые чередовались с периодами потепления. Последний, названный позднекайнозойским оледенением, длился 34 млн лет. Согласно же результатам исследований таиландских ученых, которые публикует научный журнале Scientific Reports, найденный аллигатор жил около 230 тысяч лет назад.

Любопытно, что окаменелые останки аллигатора исследователи обнаружили еще в 2005 году на северо-востоке Таиланда. Но поначалу они мало кого заинтересовали. Лишь 13 лет назад было начато исследование окаменевшего скелета, которое проводила объединенная группа таиландских и германских ученых. Они и пришли к выводу, что это новый вид древней рептилии.

Ему дали название Alligator munensis (аллигатор реки Мун), рядом с которой и были обнаружены останки.

Ранее ученые выяснили, что аллигаторы появились в мезозойскую эру - 245 миллионов лет назад, когда по Земле еще ходили динозавры. Собственно, аллигаторы - это выжившие динозавры, по крайней мере, у них общий предок. Современные же крокодилы появились около 80 миллионов лет назад, в меловой период.