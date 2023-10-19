Amazon начала доставлять лекарства дронами за час в Техасе

Amazon продолжает свой путь в области беспилотной доставки, и на этот раз речь идет о здоровье. Amazon Pharmacy представила новую услугу по доставке лекарств в Техасе: с помощью беспилотного летательного аппарата Prime Air лекарства доставляются прямо к порогу клиентов в Колледж-Стейшн.

© ferra.ru

Благодаря этой услуге покупатели могут получить назначенные им лекарства менее чем через час после оформления заказа. Amazon может доставить более 500 видов лекарств, охватывающих широкий спектр заболеваний, таких как грипп, пневмония и астма. Фармацевты Amazon тщательно упакуют лекарства, которые затем заберет ожидающий их беспилотник.