Создан чехол для трекера Apple AirTag для бутылок

Для тех, кто раскошеливается на дорогие бутылки с водой, разочарование от того, что они потерялись, может быть вполне реальным. Компания Nomad, производящая аксессуары для телефонов, предложила оригинальное решение: Hydro Flask Tracker. Этот чехол работает в паре с меткой Apple AirTag, помогая легко найти бутылку Hydro Flask (от той же Nomad, да).

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Hydro Flask Tracker представляет собой небольшой круглый диск со специальным карманом для Apple AirTag. Однако для его эффективной работы требуется несколько необходимых компонентов. Для его использвования вам понадобится совместимая бутылка Hydro Flask, трекер AirTag и «подставка» Hydro Flask Medium Flex Boot.