Появились подробности «железа» смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

В сентябре 2023 года Xiaomi представила линейку Redmi Note 13 на китайском рынке.

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Теперь компания готовится к глобальному запуску этих устройств, включая рынок Индии. Недавно на платформе сертификации FCC появились подробности о глобальной версии Redmi Note 13 Pro+.

Согласно данным регулятора, смартфон будет доступен в трёх конфигурациях памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Устройство будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14. Кроме того, Redmi Note 13 Pro+ будет поддерживать сети 5G и 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS.

Что касается технических характеристик, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Внутри устройства будет установлен процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.