ВОЗ предупредила о рисках негативного воздействия ИИ на здоровье
Всемирная организация здравоохранения выпустила новый отчет, в котором предупредила о рисках негативного воздействия ИИ на здоровье пользователей и рекомендовала правительствам стран ряд мер по его ограничению.
Соответствующий документ появился на сайте ВОЗ.
«Искусственный интеллект открывает огромные возможности в области охраны здоровья, но и порождает серьезные проблемы, такие как нарушения этических принципов при сборе данных, возникновение угроз кибербезопасности и распространение ошибок и дезинформации», — приводятся в тексте слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Для предотвращения такого развития ситуации в организации порекомендовали властям стран поощрять сотрудничество между регулирующими органами, пациентам, медицинскими работниками, представителями промышленности и правительственными партнерами, а также проверять данные, на которых строятся коды ИИ.