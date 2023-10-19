ВОЗ предупредила о рисках негативного воздействия ИИ на здоровье

«Искусственный интеллект открывает огромные возможности в области охраны здоровья, но и порождает серьезные проблемы, такие как нарушения этических принципов при сборе данных, возникновение угроз кибербезопасности и распространение ошибок и дезинформации», — приводятся в тексте слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.