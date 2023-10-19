В Минцифры призвали не ограничивать параллельный импорт серверов

«Мы перевалили за 50% рынка тяжелого оборудования, которое у нас производится российскими компаниями. Это очень знаковый для меня, ну, в общем, результат, я считаю, и это очень хорошо. И я сейчас вижу, что по тяжелому оборудованию там, многие вендоры даже из дружественных стран, которые в прошлом году так, немножко выжидательную позицию заняли, сейчас пытаются отыграть назад свои позиции, очень сильно демпингуют», — рассказал он.