В Минцифры призвали не ограничивать параллельный импорт серверов
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российским властям не стоит ограничивать параллельный импорт серверов, а также систем хранения данных (СХД). Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление министр сделал во время панельной дискуссии на конференции «AQ ПРО.ВРЕМЯ». По словам Шадаева, объём параллельного импорта этого оборудования надо сохранить в текущем размере.
«В части серверов и СХД, мне кажется, задача государства будет сейчас удержать те позиции, которые мы завоевали, мы там обсуждаем разные регуляторные меры. Позиция министерства нашего, что ограничивать параллельный импорт не нужно, нужно сделать так, чтобы уменьшить возможность такого ценового демпинга для зарубежного оборудования. При этом все-таки параллельный импорт сохранить в том объеме, который есть», — заявил он.
Шадаев также добавил, что на сегодняшний день вопрос поставок подобного оборудования заметно улучшился.
«Мы перевалили за 50% рынка тяжелого оборудования, которое у нас производится российскими компаниями. Это очень знаковый для меня, ну, в общем, результат, я считаю, и это очень хорошо. И я сейчас вижу, что по тяжелому оборудованию там, многие вендоры даже из дружественных стран, которые в прошлом году так, немножко выжидательную позицию заняли, сейчас пытаются отыграть назад свои позиции, очень сильно демпингуют», — рассказал он.
При этом министр признал, что в данный момент остаётся три нерешённых вопроса, вызывающих определённую озабоченность — производство ноутбуков, планшетов и базовых станций. По словам Шадаева, работа над решением этих проблем уже ведётся.
Ранее Минцифры предложило ввести утильсбор на иностранное IT-оборудование с российскими аналогами.