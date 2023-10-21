Эксперт назвал пять лучших бюджетных смартфонов

На сегодняшний день смартфоны стоимостью 30-60 тысяч рублей являются самыми оптимальными устройствами по соотношению цена-качество. Рейтинг смартфонов — от самых бюджетных к более дорогостоящим — представил обозреватель по технологиям Иван Черноусов.

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На первое место он представил смартфон Realme C55. Его стоимость составляет около 36 тысяч рублей.

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— Это хороший смартфон с качественным «железом». У устройства частота обновления экрана 120 Гц, камера на 100 мегапикселей, 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, задняя панель телефона выполнена из кожи, что тоже можно отметить в качестве плюса, — девайс можно носить без чехла, — рассказал Черноусов.

За ним идет Honor 90. Эксперт отметил, что это достойный выбор для тех, кому нужен телефон стоимостью до 40 тысяч рублей.

— Бывший саббренд Huawei разгулялся в плане технических характеристик — тут и камера на 200 Мп, и экран на 120 Гц, и процессор от компании Qualcomm, — подчеркнул он.

Если есть возможность купить телефон дороже — примерно за 50 тысяч рублей, то Черноусов призывает обратить внимание на Huawei Nova 11 Pro.

— Это стильный молодежный телефон с необычным дизайном и весьма достойными техническими характеристиками — камерой, процессором и экраном. Единственное, с чем придется смириться, — работой некоторых Android-приложений через встроенный эмулятор, но Huawei достойно справилась с этой задачей и то, что приложения работают как-то не так, не чувствуется, — отметил он.

В категорию смартфонов в ценовом диапазоне 50-60 тысяч рублей, по словам, Черноусова, попали два гаджета от компании Apple.

— Если iPhone 11 по нынешним временам уже устарел, то вот iPhone SE 2022 года выпуска станет отличным вариантом для тех, кто хочет «бюджетно» войти в экосистему Apple. Да, по характеристикам он проигрывает абсолютно всем китайцам из рейтинга, но в данном случае идет доплата за бренд, — объяснил Черноусов.

Завершил свой топ специалист «раскладушкой» Tecno Phantom Flip V.

— Это такой китайский вариант Galaxy Z Flip, но только подешевле. У него хорошие технические характеристики — экран, камера, процессор, и он отлично будет смотреться в руках девушки, — заключил эксперт в беседе с «Известиями».