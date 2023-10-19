Минцифры сообщило о выдаче госорганам рекомендаций по внедрению ИИ

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство готовит рекомендации по интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в работу государственных органов, а также показатели успешности этой интеграции. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что эти показатели успешности (KPI), вероятнее всего, будут отраслевыми, «потому что невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом». Он отметил, что ранее президент России Владимир Путин поручил включить «в стратегии цифровой трансформации ведомств и госкомпаний отдельным разделом <..> все, что связано с ИИ, а также предусмотреть отдельные мероприятия».

До этого Минцифры сообщило, что IT-направление стало самым популярным у поступающих в вузы и колледжи.