Знаменитая гигантская реклама Samsung в Москве наконец-то обновилась

Отмечается, что реклама старой линейки смартфонов Galaxy S22 транслировалась на самый большой наружный экран в Европе на протяжении двух лет, что вызывало недовольство среди некоторых жителей столицы. При этом рекламу не стали обновлять даже после того, как сам Samsung выпустил следующую линейку Galaxy S23, так как на тот момент производитель принял решение уйти из российского рынка.