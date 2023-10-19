Знаменитая гигантская реклама Samsung в Москве наконец-то обновилась

Реклама старых Samsung на Ленинградском проспекте в Москве наконец обновилась
В Москве на Ленинградском проспекте наконец-то обновилась реклама старой линейки смартфонов Samsung. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.
Отмечается, что реклама старой линейки смартфонов Galaxy S22 транслировалась на самый большой наружный экран в Европе на протяжении двух лет, что вызывало недовольство среди некоторых жителей столицы. При этом рекламу не стали обновлять даже после того, как сам Samsung выпустил следующую линейку Galaxy S23, так как на тот момент производитель принял решение уйти из российского рынка.
Теперь же вместо старой рекламы Galaxy S22 гигантский дисплей рекламирует актуальные Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 с логотипом «М.Видео». При этом источник полагает, что, скорее всего, место под рекламу снова приобрела компания Samsung, а не «М.Видео».
«Вряд ли отечественный магазин стал бы тратить бюджет на недешевую рекламу двух нишевых смартфонов в центре столицы», — считает источник.
Ранее Samsung потерял лидерство на российском рынке телевизоров, уступив китайскому Haier.