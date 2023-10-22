Почему люди пританцовывают, когда очень хотят в туалет

Каждый наверняка хоть раз замечал популярный в кино стереотип: когда человек очень хочет в туалет, но не может справить нужду, он начинает немного пританцовывать на месте. Как ни странно, это происходит и в реальности — но ученые не могут сказать, почему именно.

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Урологи, специалисты по поведенческим наукам и другие исследователи не могут объяснить причину этой странной повадки, но есть несколько теорий. Согласно одной гипотезе, скачки вверх-вниз при сжатых ногах могут облегчать нагрузку на мочевой пузырь и помогают человеку почувствовать больший контроль над ситуацией. На практике это не самый эффективный ритуал, однако он действительно способен внушить нашему мозгу мысль, что все не так плохо, как кажется.

Другая теория гласит, что нам нужна какая-то активность, чтобы отвлечься от острой нужды. Попав в тяжелую психологическую ситуацию, мы инстинктивно ищем утешение в других вещах: например, стресс на работе может вызвать желание посидеть в телефоне на перерыве. Здесь примерно тот же случай — когда мочевой пузырь ощущает сильное давление, танцы и другие жесты могут ненадолго отвлечь человека от дискомфорта.