В WhatsApp появились самоуничтожающиеся аудиосообщения

WhatsApp снова на слуху: компания выпустила еще одну функцию, чтобы заинтересовать своих пользователей: самоуничтожение аудиосообщений, которая, несомненно, добавит новый уровень конфиденциальности.

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Эти аудиосообщения будут исчезать сразу после того, как их откроет получатель. WABetaInfo, основной источник информации о бета-версиях WhatsApp, первым сообщил об этом. В настоящее время эта функция доступна только избранным бета-тестерам, установившим последнюю версию мессенджера.

При этом точные сроки публичного релиза остаются неопределенными. Поэтому будьте внимательны и следите за обновлениями.