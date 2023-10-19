Найдено возможное захоронение первой правительницы Древнего Египта

Археологи обнаружили возможное место упокоения первой женщины-правительницы Древнего Египта. Ее звали Мерет-Нейт, и она жила около 5000 лет назад.

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Группа ученых из Венского университета обследовала гробницу в Абидосе, открытую еще в 1900 году. Современные технологии позволили получить новые сведения об этом объекте.

Гробница была построена из сырцового кирпича, глины и дерева, рядом располагалось захоронение более 40 придворных и слуг. Внутри сохранились ценные артефакты, в том числе сотни запечатанных кувшинов с вином.

Археологи пришли к выводу, что такую гробницу могли устроить только для человека с очень высоким статусом. На данный момент известно, что Мерет-Нейт была женой царя Джета и матерью царя Дена из Первой династии Древнего Египта. Надписи, обнаруженные внутри ее гробницы, свидетельствуют, что она занимала ряд важных государственных постов около 3000 года до нашей эры, включая должность в казначействе.

Также ее имя было указано с именем ее сына в списке правителей, найденном в захоронении Дена в Саккаре. Согласно предположениям ученых, Мерет-Нейт могла быть регентшей при малолетнем сыне. Они также обратили внимание, что ее гробница является единственным женским захоронением в древнейшем царском некрополе Египта – это указывает на исключительный статус ее владелицы.

«Ни одна другая женщина в раннединастический период не обладала таким количеством королевских привилегий», – отметил египтолог из Университета Сорбонны во Франции Жан-Пьер Пацник.

При этом археологи добавили, что даже если Мерет-Нейт правила, ее нельзя называть фараоном. Этот термин появился гораздо позже – во времена 18-й династии (1550 по 1295 годы до н.э.).

Раскопки комплекса гробницы в Абидосе еще не завершены. Ученые отметили, что по мере дальнейших исследований смогут узнать больше о древнейшей истории Египта.