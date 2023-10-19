На картине XV века заметили инструмент возрастом 500 тысяч лет

Исследователи из Дартмутского университета совершили любопытное открытие, внимательно изучив две панели "Меленского диптиха", картины, созданной около 1455 года Жаном Фуке. Они обнаружили, что на левой панели изображен древний ашельский ручной топор.

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Статья исследователей опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Речь идет о двух панелях "Меленского диптиха" Жана Фуке: "Этьен Шевалье со Святым Стефаном" и "Мадонна с младенцем в окружении ангелов". Считается, что диптих был заказан Этьеном Шевалье, казначеем короля Франции Карла VII.

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Диптих состоит из двух картин, написанных маслом на деревянных панелях. Внимание исследователей было сосредоточено на левой панели. На ней изображен предмет, который историки искусства всегда называли "зазубренным камнем" или "большим острым камнем". Однако до последнего времени никто не идентифицировал его в качестве предмета, созданного человеком.

Совсем по-иному на камень взглянула группа исследователей под руководством Стивена Кангаса. Он и его коллеги предположили, что это не просто камень. В своей статье ученые доказывают, что на французской картине XV века изображен ашельский ручной каменный топор, то есть рукотворный инструмент, возраст которого может составлять около 500 тысяч лет.

На картине Шевалье изображен в малиновой мантии с молитвенно о сложенными вместе руками. Рядом с ним стоит его покровитель Святой Стефан, который держит в руке Новый Завет в красном переплете. На книге и лежит каменный предмет, напоминающий ручной топор. Ученые всегда предполагали, что камень символизирует смерть через "побивание камнями святого Стефана, первого христианского мученика".

Но оказалось, что он очень напоминает каменные инструменты ашельской культуры, созданные около 500 тысяч лет назад. Предки человека использовали большие каменные топоры для того, чтобы рубить мясо и древесину, а также выкапывать клубни. Эти доисторические инструменты имеют характерную овальную и грушевидную форму, специалисты их ни с чем не спутают. Обычно такие топоры изготавливали из кремня, отслаивая от него куски с обеих сторон.