Почему летучие мыши иногда врезаются в стены?

Летучие мыши превосходно ориентируются в темноте благодаря эхолокации, но при этом животные почему-то регулярно врезаются в препятствия, которые, по идее, не трудно обойти. Например, стальные элементы зданий или стеклянные окна. Команда немецких ученых нашла ответ: на самом деле, гладкие вертикальные поверхности почти невидимы для летучих мышей.

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Стефан Грайф из Института орнитологии Макса Планка и его коллеги провели следующий эксперимент. Для лабораторного опыта они отобрали 21 особь летучей мыши вида Myotis myotis. После этого ученые поставили в конце небольшого тоннеля металлическую панель и выпустили мышей. Животные не засекли плоскую поверхность панели как препятствие. 19 из 21 подопытной мыши врезались в металлическую панель как минимум один раз по итогам нескольких десятков полетов. При этом схожий результат повторился, когда ученые разместили гладкие вертикальные панели недалеко от колоний диких летучих мышей.

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Животные запутались из-за характерного свойства гладких поверхностей, которое называется «акустическим отражением». Если грубые поверхности отражают эхо назад в направлении мышей, то гладкие, напротив, отражают звуки таким образом, что они не доходят до источника. Из-за этого мыши воспринимают гладкие стены как пустое место ровно до того момента, как не окажутся прямо перед ними. Когда животное подлетает вплотную к поверхности, эхо начинает отражаться корректно — но зачастую слишком поздно, чтобы мышь избежала столкновения.

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Ученые могут исключить вероятность того, что гладкие панели вводили мышей в заблуждение на визуальном уровне. Опыты проводились при инфракрасном свете, который не виден мышам — им приходилось ориентироваться исключительно по эхолокации. Однако результаты эксперимента подмечают, как плохо люди осознают сенсорные проблемы других живых существ.

Ранее Стефан Грайф проводил другой эксперимент: он изучал, как животные реагируют на гладкие горизонтальные поверхности. Когда ученые поместили панели на землю, мыши спустились и попытались попить из них. Дело в том, что в дикой природе подобный тип акустического отражения вызывают поверхности озер и заводей. Судя по всему, летучие мыши адаптировались и начали интерпретировать перпендикулярные эхо как признак того, что прямо под ними расположена стоячая вода.