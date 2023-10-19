OPPO представила складной смартфон Find N3

На мероприятии в Сингапуре компания OPPO анонсировала свой новый складной смартфон OPPO Find N3. Новинка обладает пятью датчиками, а благодаря шарниру выдержит до 1 млн складываний и раскладываний.

Дисплей

Видео дня

OPPO Find N3 продолжает традицию более коротких и широких складных устройств, складывающихся в форме книжки. Снаружи находится 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2484×1116 пикселей, динамической частотой обновления 10–120 Гц, соотношением сторон 20:9 и пиковой яркостью 2800 нит.

Также есть 7,82-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2440×2268 пикселей, динамической частотой обновления 1–120 Гц и такой же максимальной яркостью.

Обе панели изготовлены по технологии LTPO и поддерживают частоту ШИМ 1440 Гц.

Аппаратная основа

Производительность устройства обеспечивает новейший флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 4805 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт обеспечивает бесперебойную работу. От 0 до 100% смартфон зарядится всего за 42 минуты.

Камеры

Как утверждает OPPO, в смартфоне установлена лучшая камера среди складных устройств. В разработке обновлённой камеры участвовала компания Hasselblad.

Основная камера включает в себя три датчика:

главный модуль Sony LYTIA-T808 на 48 Мп (1/1,35", f/1,7, OIS);ультра-широкоугольный объектив Sony IMX581 на 48 Мп, светосила f2,2, фокусное расстояние 14 мм, автофокус для макро;телефото-объектив на 64 Мп обеспечивает гибридный зум до 6x или 145 мм (1/2-дюймовый сенсор с 3×70 мм f/2,6 стабилизированным перископическим объективом).

Также смартфон получил две селфи-камеры – 20-мегапиксельная внутренняя (1/4", f/2.2, 20 мм, 5 линз, запись видео 4К@30fps, 1080р@30fps, 720p@30fps) и 32-мегапиксельная на крышке экрана (1/3,14", f/2.2, 24 мм, 5 линз, запись видео 4К@30fps, 1080р@30fps, 720p@30fps).

ColorOS

Также стоит отметить обновлённую оболочку ColorOS. Благодаря технологии Boundless View, которая позволяет непрерывно работать с двумя полноэкранными приложениями, приложения можно разместить целиком на каждой из половин экрана, либо растянуть одно приложение почти на весь экран. Второе в этом случае будет размещено рядом, за пределами дисплея, и на него можно мгновенно переключиться.

Аналогичным образом можно пользоваться и тремя приложениями. В этом случае одно или два приложения отображаются за пределами экрана. Как утверждает производитель, это даёт 15-дюймовый виртуальный экран прямо на ладони. А благодаря Global Taskbar, в меню приложений можно просматривать все программы или переключиться на отображение файлов.

В OPPO утверждают, что благодаря движку Dynamic Computing Engine Find N3 поддерживает одновременную работу более 40 приложений в фоновом режиме.

Прочее

Также стоит отметить надежность OPPO Find N3. Третье поколение шарнира Flexion Hinge выдержит 1 млн складываний и раскладываний. Напомним, ранее устройства такого форм-фактора выдерживали 200 000 циклов.

Другими полезными особенностями модели стали акустическая система с тремя динамиками для реализации объёмного звука независимо от ориентации устройства.

Также есть три стерео-динамика, Dolby Atmos, LDAC, и водозащита IPX4. Размеры (разложенный): 153,4 × 143,1 × 5,8 мм (сложенный): 85,5×73,3 × 11,7 / 11,9 мм, вес: 245 / 239 грамм.

Доступность, цвета, цена

OPPO Find N3 будет доступен для предзаказа с 20 октября. Смартфон поставляется в четырех расцветках: чёрной, зелёной, золотой и красной (специальное издание).

Цена: