Разработчик ChatGPT ведет переговоры о продаже акций

Американская компания OpenAI — разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT обсуждает продажу акций с оценкой стоимости компании в $86 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам некоторых источников, компания еще не завершила распределение средств, и условия еще могут измениться.

Как отмечает Bloomberg, при оценке в $86 млрд OpenAI, одним из основателей которой является предприниматель Илон Маск, станет одной из самых ценных закрытых компаний в мире после SpaceX Илона Маска и материнской компании TikTok ByteDance.

Компания вскоре может выйти на годовой доход в размере $1 млрд.