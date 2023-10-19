Разработчик ChatGPT ведет переговоры о продаже акций

Bloomberg: компания OpenAI обсуждает продажу акций при оценке в $86 млрд
Американская компания OpenAI — разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT обсуждает продажу акций с оценкой стоимости компании в $86 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам некоторых источников, компания еще не завершила распределение средств, и условия еще могут измениться.
Как отмечает Bloomberg, при оценке в $86 млрд OpenAI, одним из основателей которой является предприниматель Илон Маск, станет одной из самых ценных закрытых компаний в мире после SpaceX Илона Маска и материнской компании TikTok ByteDance.
Компания вскоре может выйти на годовой доход в размере $1 млрд.
7 октября сообщалось, что компания OpenAI планирует создавать собственные чипы для ИИ.
Газета.Ru: главные новости