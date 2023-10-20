Telegram отрицает партнерство с МТС в таргетировании рекламы

В мессенджере заявили, что не имеют подобных соглашений с какими-либо российскими компаниями

В Telegram опровергли заключение партнёрского соглашения с МТС. Об этом в пресс-службе мессенджера сообщили интернет-изданию «Код Дурова».

«Вопреки ошибочным сообщениям российских газет, Telegram не вступал в партнёрства и не имеет соглашений с какими-либо российскими компаниями, включая компанию МТС», — цитирует издание ответ Telegram.

Представитель мессенджера Ричард Берти добавил, что рекламодатели «никогда не получают доступа к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе».

17 октября компания МТС сообщила, что добавила возможность запускать рекламу в Telegram с таргетингом по номерам телефонов. При этом заявлялось, что кампании можно настроить через платформу «МТС Маркетолог», для них отсутствует минимальный порог бюджета.

Forbes выяснил, что соглашение с МТС якобы было организовано через техническую интеграцию инфраструктуры с помощью одного из партнёров Telegram, которого не назвали. Также отмечалось, что МТС может использовать логотип и нейминг Telegram для рекламы сервиса «МТС Маркетолог».