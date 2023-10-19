Маск прокомментировал сообщения о возможной блокировке соцсети Х в Европе

Илон Маск опроверг сообщения о возможной блокировке соцсети Х в Европе
Американский бизнесмен Илон Маск опроверг сообщения об обсуждении возможной блокировки соцсети Х (бывшая Twitter) в Европе на фоне нового закона о цифровых услугах.
«Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием», — написал Маск в микроблоге.
Ранее Business Insider сообщало, что Маск обсуждал блокировку соцсети X в ЕС из-за закона о цифровых услугах.
Также поступала информация, что ЕС расследует распространение недопустимого контента в соцсети Маска.