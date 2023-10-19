Российские ученые зарегистрировали новый метеорит весом под 300 кг

Ученые Института геологии и минералогии СО РАН и лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ) зарегистрировали новый метеорит в базе данных международного Метеоритного общества. Сообщается, что он стал одним из 29 подтвержденных в мире хондритов типа L/LL6.

© Российская Газета

Надо сказать, что хондриты - наиболее распространенная подгруппа в классификации метеоритов. Это метеориты, содержащие хондры - сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава. Хондриты составляют 92,3% от числа падений на Землю каменных метеоритов и 85,7% от общего числа метеоритов. Но, как подчеркивают специалисты, найденный образец по-своему уникален. Это связано и с его составом, и с весом: он самый тяжелый в "своей" группе.

Видео дня

По словам старшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Виктора Шарыгина, общий вес найденного метеорита составляет 276,5 кг. Главная масса пока находится в Волгограде, фрагменты - в Новосибирске и Москве.

Метеорит назвали "Капустин Яр" - по названию места его обнаружения в 2021 году. Есть международные правила, каким образом регистрируется любой метеорит. Так, прилетевший из космоса "посланец" называется, в первую очередь, по названию ближайшего населенного пункта. Но в данном случае "пришелец" упал в районе ракетного полигона Капустин Яр, где вокруг нет никаких жилых населенных пунктов. Потому и получил имя самого полигона.

Как рассказали специалисты, откопали метеорит в апреле 2023-го. А первые данные, подтверждающие внеземное происхождение камня, получили в июне на сканирующем электронном микроскопе.

Что такое Метеоритное общество? Это некоммерческая научная организация, основанная в 1933 году для содействия исследованиям и образованию в планетологии с упором на изучение метеоритов и других внеземных материалов, которые способствуют нашему пониманию происхождения и истории Солнечной системы.

Ученые подчеркивают: далеко не все подобные космические тела долетают до поверхности Земли. И, безусловно, каждый из них - носитель бесценной информации. Особого внимания заслуживают те метеориты, которые выделяются своим составом, весом или структурой.

Справка "РГ"