Обнаружена одна из самых темных рек в мире
Международная команда исследователей впервые провела сравнительный анализ одной из крупнейших рек Африки с другими реками по всему миру. Результаты показали, что Руки в Конго является одной из самых темных рек на нашей планете.
Исследование опубликовано в журнале Limnology and Oceanography, а коротко о нем сообщает Phys.org. Река Руки - это левый приток крупной реки Конго. Ее водораздел занимает около 14 миллионов квадратных километров. Как отмечают авторы исследования, вода в ней оказалась очень темной - руку невозможно разглядеть, даже приблизив ее под водой вплотную к лицу. Ученые провели сравнительный анализ с другими крупными тропическими реками. Он показал, что Руки намного темнее, чем знаменитая река Риу-Негро в бассейне Амазонке.
Возможно, Руки вообще является самой темной рекой в мире, предполагают авторы статьи. По их мнению, причиной феномена является то, что местная вода содержит большое количество растворенных в ней органических веществ и практически не содержит осадка из-за низкого уклона реки. Богатые углеродом вещества смываются в реку дождями. Иными словами, осадки вымывают из лесов останки погибших животных и растений, и сточные воды сносят их в реку.
Кроме того, в сезон дождей Руки разливается и выходит из берегов. В течение нескольких недель вода стоит в лесах, вновь вымывая органические останки, а затем река постепенно возвращается в свое привычное русло. "Река Руки - это, по сути, чай из джунглей", - говорит соавтор исследования Трэвис Дрейк.
Ученый также отмечает тот факт, что эта река уникальна и по своей полноте. Ее водосборный бассейн в четыре раза превышает площадь, например, Швейцарии. Удивительно, но он до сих пор покрыт нетронутыми первичными низинными тропическими лесами. Кроме того, вдоль реки расположены большие торфяники, содержащие гигантское количество неразложившегося погибшего растительного материала, что, вероятно, тоже сказывается на цвете воды.