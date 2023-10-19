Обнаружена одна из самых темных рек в мире

Международная команда исследователей впервые провела сравнительный анализ одной из крупнейших рек Африки с другими реками по всему миру. Результаты показали, что Руки в Конго является одной из самых темных рек на нашей планете.

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Исследование опубликовано в журнале Limnology and Oceanography, а коротко о нем сообщает Phys.org. Река Руки - это левый приток крупной реки Конго. Ее водораздел занимает около 14 миллионов квадратных километров. Как отмечают авторы исследования, вода в ней оказалась очень темной - руку невозможно разглядеть, даже приблизив ее под водой вплотную к лицу. Ученые провели сравнительный анализ с другими крупными тропическими реками. Он показал, что Руки намного темнее, чем знаменитая река Риу-Негро в бассейне Амазонке.

Возможно, Руки вообще является самой темной рекой в мире, предполагают авторы статьи. По их мнению, причиной феномена является то, что местная вода содержит большое количество растворенных в ней органических веществ и практически не содержит осадка из-за низкого уклона реки. Богатые углеродом вещества смываются в реку дождями. Иными словами, осадки вымывают из лесов останки погибших животных и растений, и сточные воды сносят их в реку.

Кроме того, в сезон дождей Руки разливается и выходит из берегов. В течение нескольких недель вода стоит в лесах, вновь вымывая органические останки, а затем река постепенно возвращается в свое привычное русло. "Река Руки - это, по сути, чай из джунглей", - говорит соавтор исследования Трэвис Дрейк.