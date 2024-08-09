Космические нимбы: что такое кольца Эйнштейна и как они появляются

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» совершил очередное примечательное открытие. Недавно аппарат запечатлел на фотографии самый далекий образец «кольца Эйнштейна» — нимб искаженного света, находящийся на расстоянии 21 млрд световых лет. Портал Space.com рассказал, что такое кольцо Эйнштейна и как они появляются.

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Кольцо Эйнштейна — редчайший результат гравитационного линзирования, который впервые был предсказал теорией относительности Альберта Эйнштейна. Линзирование происходит, когда гравитация массивного объекта на переднем плане (скопления галактик или черной дыры) искажает пространство-время вокруг себя. Когда через искаженное пространство-время проходит свет, излучаемый более отдаленными объектами, то с нашей точки зрения мы видим его изогнутым.

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Помимо этого, феномен усиливает свет объекта, подверженного линзированию — примерно так же, как это делает увеличительное стекло. Астрономы пользуются этим свойством, чтобы изучать далекие объекты в гораздо больших деталях, чем это обычно возможно. Значительная часть линзированных объектов формирует арки или частичные кольца света, которые окружают объект на переднем плане. Однако настоящее кольцо Эйнштейна выглядит как замкнутый круг: это возможно только при условии, что дальний объект, объект на переднем плане и наблюдатель находятся под идеальным углом.

Обнаруженное кольцо получило название JWST-ER1: оно получило отдельное внимание научного сообщества из-за необычайно ровной формы. Компактная галактика, которая выступает линзирующим объектом, находится в 17 млрд световых лет от Земли, тогда как галактика, излучающая свет — в 4 млрд световых лет. Для контекста, до сих пор самый далекий случай линзирования был обнаружен на расстоянии 14,7 млрд световых лет от нашей планеты.