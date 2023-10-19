Россиянам сообщили об утечке персональных данных клиентов МТС-банка

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении МТС-банка за нарушение законодательства о защите персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Причиной стала утечка персональных данных клиентов. Документ будет передан в суд.

В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка, составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор начал проверку после того, как стало известно о попавших в Сеть трех файлов с персональными данными пользователей банка. Всего в них более четырех миллионов строк, где содержится информация об имени, телефоне, ИНН, гражданстве, а также частично номера банковских карт и другое.

На прошлой неделе стало известно, что российские парламентарии готовят поправки в закон, которые обяжут интернет-площадки не требовать от пользователя его персональные данные для работы с ресурсом. Отмечается, что сегодня большинство граждан подписывают пользовательские соглашения на сайтах, не читая их, а между тем в тексте зачастую указано, что владельцы ресурса могут использовать личные данные человека на свое усмотрение.