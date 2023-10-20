Ученые объяснили феномен «танцующих» мертвецов

Исследователи увидели, что трупы на протяжении 17 месяцев производили движения в гробах.

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Австралийские ученые из Центра тафономических экспериментальных исследований провели любопытный опыт, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на его результаты, опубликованные в журнале Forensic Science International: Synergy.

Изначально их исследование было ориентировано на изучение процесса разложения человеческих останков. Для этой цели исследователи разместили камеры внутри гробов, которые снимали кадры каждые полчаса. Исследовательница Алисон Уилсон рассказала, что она документировала и изучала состояние умерших на протяжении 17 месяцев.

Однако, на ускоренных видеокадрах было видно, что тела умерших начинают «танцевать», а их руки и ноги двигались.

Ученые предполагали, что на ранних стадиях разложения трупа могут наблюдаться некоторые движения, но постоянное движение конечностей поразило их. Уилсон объяснила, что эти движения, вероятно, связаны с процессом мумификации и высыхания связок в теле.