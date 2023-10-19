Пользователи WhatsApp теперь могут использовать два аккаунта одновременно

Так, теперь при смене аккаунта не придется каждый раз выходить из учетной записи или пользоваться сразу двумя устройствами. Об этом говорится в блоге WhatsApp.

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо получить еще один номер телефона и SIM-карту. Для этих целей, как говорят разработчики, подойдет смартфон, поддерживающий сразу несколько симок или eSIM. Для подключения функции нужно зайти в настройки приложения, нажать на стрелку рядом с именем и выбрать "Добавить аккаунт". Что касается уведомлений и параметров конфиденциальности, то их можно настроить для каждой учетной записи отдельно.