Пользователи WhatsApp теперь могут использовать два аккаунта одновременно
Команда WhatsApp добавила возможность использовать одновременно два аккаунта.
Так, теперь при смене аккаунта не придется каждый раз выходить из учетной записи или пользоваться сразу двумя устройствами. Об этом говорится в блоге WhatsApp.
Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо получить еще один номер телефона и SIM-карту. Для этих целей, как говорят разработчики, подойдет смартфон, поддерживающий сразу несколько симок или eSIM. Для подключения функции нужно зайти в настройки приложения, нажать на стрелку рядом с именем и выбрать "Добавить аккаунт". Что касается уведомлений и параметров конфиденциальности, то их можно настроить для каждой учетной записи отдельно.