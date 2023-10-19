Орбиту МКС подняли на 2,8 километра для запуска корабля "Прогресс МС-25"

Средняя высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 2,8 км и составила 418,23 км. Коррекцию высоты орбиты в четверг, 19 октября, провели двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Они были включены в 06:46 по московскому времени, проработали 1029,9 секунды, выдав импульс величиной 1,5 м/с.

Как рассказали в "Роскосмосе", цель коррекции - начало формирования баллистических условий перед выведением на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-25". Его запуск с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря.

За все время полета МКС проведено 348 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 194 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Специалисты объясняют: строгой высоты орбиты космической станции быть не может. Она плавно снижается, что зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности. Не раз приходилось менять ее траекторию из-за космического мусора. А потому, чтобы создать баллистические условия для стыковки прилетающих грузовых и пилотируемых кораблей, МКС приходится "подправлять", постоянно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень прилично. Например, в сентябре нынешнего года орбита была увеличена на 3,5 км.