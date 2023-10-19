Российские учёные создали космический «градусник»

Многоканальный регистратор температур разместится на орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2. Специалисты Самарского университета имени Королёва изготовили устройство из отечественных комплектующих. Как отмечается, у новой аппаратуры нет аналогов ни в стране, ни за рубежом.

Предполагается, что в дальнейшем градусник станет штатным устройством для использования на последующих отечественных орбитальных лабораториях серии «Бион-М».

По плану, наземные комплексные испытания МРТ-2 пройдут в марте 2024 года. В том же году предполагается запустить эту орбитальную лабораторию с мышами, мухами-дрозофилами, грибами, бактериями, клеточными тканями.