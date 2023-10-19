Разработчики ChatGPT отказались от развития более продвинутой нейросети Arrakis

Компания OpenAI, разрабатывающая нейросеть ChatGPT, отказалась от развития более продвинутой модели ИИ Arrakis. Это связано с тем, что новая модель нем оправдала ожиданий разработчиков.

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Arrakis должна была стать более развитой моделью и принципиально новым витком развития языковой генеративной модели GPT-4. Одна из главных задач заключалась в повышении экономичности ИИ, но этого не произошло.

Достичь этого в OpenAI пытались с помощью задействования при обработке данных не всей нейросети, а лишь части. Поэтому Arrakis относится к т.н. разреженным нейросетям.